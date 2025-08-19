Protest „Sve smo mi Nikolina“: Završeno okupljanje ispred Vlade, najavljena predaja zahteva za smenu Marka Krička (FOTO, VIDEO)

Danas pre 7 sati  |  N. V.
Protest „Sve smo mi Nikolina“: Završeno okupljanje ispred Vlade, najavljena predaja zahteva za smenu Marka Krička (FOTO, VIDEO)…

U znak podrške studentkinji Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da ju je komandant JZO Marko Kričak udario i pretio silovanjem tokom protesta u Beogradu, danas je održan protest pod nazivom „Sve smo mi Nikoline“, na koji su pozvali studenti beogradskih visokoškoliskih ustanova u blokadi.

Krenulo se od parka kod Mostarske petlje, te je kolona demonstranata došla do zgrade JZO, a nakon toga do zgrade Vlade Srbije. Organizatorke su navele da u 13 časova ispred zgrade SIV-a na Novom Beogradu predaju zahtev za smenu Marka Krička. Kako javlja reporterka Danasa, građani se polako razilaze. Nakon što je završeno 16 minuta tišine, Slavica Radovanović se obratila i poručila da je ovo miran skup i da zahtevaju da Dačić hitno pokrene postupak smene protiv
Vlada SrbijeNovi SadMarko Kričak

