„Uhapsite Krička“: Studenti i građani predaju zahtev za smenu komandanta JZO koji je udarao i pretio silovanjem studentkinju Nikolinu VIDEO

Nova pre 6 sati  |  Autor: Beta
„Uhapsite Krička“: Studenti i građani predaju zahtev za smenu komandanta JZO koji je udarao i pretio silovanjem studentkinju…
Žene zbora beogradskog naselja Cerak, studenti i građani protestovali su ispred sedišta Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) u Sarajevskoj ulici, u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić, koja tvrdi da ju je komandant te Jedinice Marko Kričak udarao i pretio joj silovanjem tokom privođenja nakon protesta u Beogradu. Oni će ispred zgrade SIV-a na Novom Beogradu predati zahtev za smenu Krička. Organizatorke su navele
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ne, ovo nije građanski rat

Ne, ovo nije građanski rat

Mašina pre 6 sati
Uhapšene još tri osobe zbog protesta u Beogradu, ukupno 19

Uhapšene još tri osobe zbog protesta u Beogradu, ukupno 19

Danas pre 6 sati
Protest „Sve smo mi Nikolina“: Završeno okupljanje ispred Vlade, najavljena predaja zahteva za smenu Marka Krička (FOTO, VIDEO)…

Protest „Sve smo mi Nikolina“: Završeno okupljanje ispred Vlade, najavljena predaja zahteva za smenu Marka Krička (FOTO, VIDEO)

Danas pre 6 sati
Tenzije u Vranju: Spremaju se protesti, a naprednjaci pripremaju kontramiting

Tenzije u Vranju: Spremaju se protesti, a naprednjaci pripremaju kontramiting

Rešetka pre 7 sati
U Brnabićkinoj "analizi protesta" počela treća faza, uz drugu u kojoj su "teror i nasilje"

U Brnabićkinoj "analizi protesta" počela treća faza, uz drugu u kojoj su "teror i nasilje"

N1 Info pre 8 sati
„Svi smo mi Nikolina“ – večeras novi protest u Nišu

„Svi smo mi Nikolina“ – večeras novi protest u Nišu

Južne vesti pre 8 sati
SNS održava kontra-proteste u Vranju i Požarevcu, NPS pita protiv koga protestuju gradonačelnici i vlast

SNS održava kontra-proteste u Vranju i Požarevcu, NPS pita protiv koga protestuju gradonačelnici i vlast

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko Kričak

Društvo, najnovije vesti »

„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

Danas pre 21 minuta
Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Vasiljević za RTS: Neophodna poptuna kooridinacija svih službi bezbednosti

Danas pre 16 minuta
Počeo protest u Bečeju

Počeo protest u Bečeju

Danas pre 11 minuta
Da li znate koja država ima najdužu obalu na svetu?

Da li znate koja država ima najdužu obalu na svetu?

Danas pre 16 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 65. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 65. kolu?

Danas pre 6 minuta