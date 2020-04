Patrijarh Irinej: Svi da se zamislimo zašto je Gospod ovo dopustio

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Irinej služio je uskršnju liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru i, ocenivši da se ovogodišnji praznik obeležava u strahu od virusa koji odnosi hiljde ljudskih života, poručio kako svi treba da se „zamislimo i razmislimo zašto je Gospod ovo dopustio“.

Sveti apostol Jovan bogoslov je u svojoj poslanici rekao da ovaj svet u zlu leži, naveo je poglavar SPC, ocenivši da „ako je bilo zla u vreme apostola, sadašnje vreme u mnogo većem zlu“, nego što je to bilo u to doba. „I Gospod sigurno hoće da nas na ovaj način opomene da razmislimo o ovome što se desava sa nama i onim što se dešava u svetu, a dešavaju se strašne stvari. Moćnici vladaju ovim svetom“, rekao je patrijarh. On je ocenio da se smisao ljudskog života