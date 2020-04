DR STEVANOVIĆ: Zasad izbegnut italijanski scenario, svako opuštanje može nas skupo koštati

Moj Novi Sad pre 13 minuta

Epidemija korona virusa u Srbiji do sada pod kontrolom. – I pored porasta broja inficiranih i obolelih, možemo reći da je kriva broja obolelih u okviru onoga što smo pokušali da uradimo i što moramo da nastavimo da pokušavamo i dalje – izjavio je u uskršnjem intervjuu za "Blic" dr Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti. On objašnjava da se primećuje rast, ali da je on linearan, a ne eksponencijalan, što nam daje dovoljno vremena da