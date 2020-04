Za ugostitelje u Hrvatskoj 11 mera o radu

Radio 021 pre 1 sat | FoNet

Hrvatski građani će do 4. maja živeti pod većinom mera koje je doneo Nacionalni štab za civilnu zaštitu, jer opasnost od zaraze korona virusom još uvek nije prošla, pri čemu će i dalje najvažnije biti socijalno distanciranje, a dečija i sportska igrališta neće biti u upotrebi, rekao je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Ukidanje e-propusnica prva je mera olakšavanja života građanima. Iako je mobilnost jedan od faktora širenja ove bolesti, ocenjeno je da ta mera otežava život ljudima, usporava privredu i poljoprivrednicima stvara velike probleme. U pogledu novih mera za kafiće, Capak je rekao da ljudi neće moći da sede jedan do drugog, nego će morati da drže socijalnu distancu. To znači da će za stolom za četiri osobe moći da sedi jedna do dve osobe, a nakon odlaska svakog gosta