Kon: Očekivan kraj epidemije oko 10. i 12. nedelje

Glas Amerike pre 3 sata

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je utisak da korona virus slabi na osnovu sve većeg broja blagih i asimptomatskih slučajeva, a da se kraj epidemije može očekivati između 10. i 12. nedelje.

Upitan da li može da se kaže da se očekuje kraj epidemije, on je rekao da se može reći da se približava kraj kada budemo izašli iz osme nedelje. "Od desete do 12. nedelje može se očekivati da nema epidemije, ali je sve manje verovatno da će virus nestati i njegovo prisustvo će se pratiti i tokom leta, tokom toplijih dana, ali neće biti epidemije", rekao je Kon za RTS. Ne propustite: U Srbiji pada broj obolelih od Kovida 19, od utorka slobodnije kretanje On je naveo