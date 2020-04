Kon: Kraj epidemije se može ocekivati oko 10. i 12. nedelje

IndeksOnline pre 5 sati

BEOGRAD – Ustisak je da korona virus slabi i to se može videti na osnovu sve većeg broja blagih i asimptomatskih slučajeva, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon i dodao da se kraj epidemije može očekivati između 10. i 12. nedelje. “Virus je sada uveliko u cirkulaciji, ali izaziva blago ili nikakvo oboljenje. To će biti ispitivano na leto, da bi se mogla proceniti situacija, ali čini se da virus ozbiljno slabi”, rekao je Kon za RTS. On je naveo da opasnost u ovoj,