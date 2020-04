Danas sunčano i malo toplije: U pojedinim delovima zemlje moguća kiša, na planinama će i sneg

Telegraf pre 52 minuta | Telegraf.rs/Tanjug

Najniža temperatura biće od 3 do 7, a najviša od 12 do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije, dok će vetar biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 3 do 7, a najviša od 12 do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Iznad većeg dela Srbije će biti pretežno sunčano, samo u južnim krajevima ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Od sredine dana suvo uz postepeno razvedravanje i u