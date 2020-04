Ministarstvo prosvete: Izmene u vremenu polaganja probne male mature

Danas pre 9 sati | Piše: V. A.

Zbog problema usled preopterećenja sistema Ministarstvo prosvete je odlučilo da se vreme u kome đaci mogu pristupiti rešavanju testova na onlajn probnoj maturi produži do 21 i 30 sati i sugerisalo da osmaci iz različitih delova Srbije rešavaju testove iz matematike i kombinovani u različito vreme.

„Da bismo omogućili ravnomerno opterećenje sistema sugerišemo učenicima sa teritorije AP Vojvodine da testove sutra i prekosutra rešavaju u terminu od 8 do 12 časova, učencima sa teritorije Grada Beograda od 12 do 16 časova, a svim ostalim učenicima od 16 do 21 i 30“, saopštilo je Ministarstvo. Ministarstvo tvrdi da je „prema prvim povratnim informacijama u jednom kraćem periodu došlo do preopterećenja sistema, što je kod određenog broja učenika dovelo do