KORONA VIRUS: Preminulo još pet osoba, u Srbiji ukupno 7.276 zaraženih

Moj Novi Sad pre 29 minuta

U Republici Srbiji je do 15 časova 23. aprila 2020. godine registrovano ukupno 7. 276 slučajeva Kovida-19.

Od poslednjeg izveštaja do danas u 15 časova, testirani su uzorci 2.688 građana, od kojih je 162 pozitivno. Hospitalizovano je 3.477 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 51.324 lica koja su ispunjavala kriterijume definicije slučaja. U poslednja 24 časa preminulo je pet osoba, četiri muškog i jedna ženskog pola. Ukupan broj žrtava korona virusa u Srbiji od početka epidemije je 139. Do sada je izlečeno 1.063 osoba, dok se na respiratorima