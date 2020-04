Imunolog Janković: Promišljeno ublažavati mere da se postignuto ne prokocka

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Imunolog Srđa Janković, iz Dečije bolnice u Tiršovoj, rekao je večeras da sadašnji rezultat pokazuje da stojimo „izuzetno povoljno“, ali da ne sme doći do preranog opuštanja.

On je takvu ocenu izneo za Radio televiziju Srbije, u emisiji Oko, navodeći da je to u odnosu na ono što je moglo da nas zadesi, na ono što je zadesilo mnoge druge zemlje, kao i u odnosu na gornju granicu očekivanja kako ovakva epidemija može da ide. „Ako prerano proglasimo pobedu još uvek postoje uslovi da se ovo prokocka, da se zaraza ponovo rasplamsa“, rekao je Janković, dodajući da ne veruje da će se to desiti. Ipak, kako je nastavio, „još možemo dovesti živote