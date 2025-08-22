„Materijala da se otvori slučaj ‘Trovačnica Informer’ ima više nego dovoljno“: O krivičnoj odgovornosti Dragana J. Vučićevića zbog prikazivanja osvetničke pornografije

Danas pre 2 sata  |  Društvo Danas
„Materijala da se otvori slučaj ‘Trovačnica Informer’ ima više nego dovoljno“: O krivičnoj odgovornosti Dragana J. Vučićevića…
Glavni i odgovorni urednik TV Informer Dragan J. Vučićević uznemirio je javnost prikazivanjem eksplicitne fotografije studentkinje Fakulteta političkih nauka Nikoline Sinđelić. Kršeći moralne i društvene konvencije, Vučićević je uživo u programu, sa ostalim gostima, neprihvatljivo komentarisao sadržaj koji je nastao dok je oštećena još uvek bila maloletna osoba. Sinđelić se našla na meti jer je prethodno svedočila o tome kako joj je nakon protesta 14. avgusta u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kosana Beker FemPlatz: Sve smo uz Nikolinu. Nasilje koje je doživela od Informera nije izolovan slučaj

Kosana Beker FemPlatz: Sve smo uz Nikolinu. Nasilje koje je doživela od Informera nije izolovan slučaj

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Eksplozivni projekat kosovskih kumova

Radar pre 19 minuta
Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

Promenljivo oblačno sa kišom i svežije, lokalno moguće nepogode

RTV pre 10 minuta
Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Danas pre 1 sat
Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je…

Ovo je snimak horora iz grčke: Maloletnici razbijali kamenicama autobus pun Srba, vozač završio u bolnici: "Kamen me je pogodio pravo u glavu" (video)

Blic pre 1 sat
Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto…

Jako nevreme pogodilo sever Srbije: Vetar čupa drveće iz korena, gromovi paraju nebo: U ovom gradu je najkritičnije (foto, video)

Blic pre 2 sata