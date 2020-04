Fotografija kima Džong-una U staklenom kovčegu zbunjuje svet: Dok kruže vesti o njegovoj smrti, Severna Koreja ćuti

Kurir pre 4 sata

Kim Džong-un glavna je tema svetskih medija usled šuškanja o njegovom lošem zdravstvenom stanju pa čak i neproverenim informacijama da je preminuo, a ulje na vatru dolivaju društvene mreže na kojima se pojavila navodna fotografija lidera Severne Koreje u staklenim kovčegu.

Naime, na mutnoj fotografiji vidi se osoba nalik severnokorejskom lideru kako leži u staklenom kovčegu ali nikakvih potvrda nema da li je reč o fotomontaži ili ne. So, it appears North Korea dictator Kim Jong Un is dead according to reporting out of china. #HKSTV This is a alleged pic in a glass coffin. pic.twitter.com/lmOH3yXE4p — Mike Cross (@Docology) April 25, 2020 U međuvremenu vesti o Kimu Džong-unu ne prestaju da pune neslovne strane sa prilično