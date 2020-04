Od ponedeljka ponovo voze autobusi GSP-a, za putnike obavezne maske i rukavice

Radio 021 pre 4 sata | 021.rs

Redovan prevoz autobusima GSP-a biće uspostavljen od ponedeljka, 4. maja na svim linijama.

Režim odvijanja prevoza putnika će biti realizovan po redu vožnje za subotu u sledećim periodima: - od 5 do 8:59 časova, - od 13 do 16:59 časova i - od 21 do 22:59 časova. U periodima od 9 do 12:59, od 17 do 20:59 i od 23 do 5 časova neće biti prevoza, navodi se u saopštenju iz Gradske kuće. Prodaja pretplatnih mesečnih markica za maj počeće 4. maja na prodajnim mestima GSP-a u Šafarikovoj ulici od 10 do 17 časova, Futoškoj pijaci od 7 do 15 časova i na prodajnom