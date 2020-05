Praznik rada uz oblake koji donose kišu

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

Danas će u našoj zemlji preovlađivati oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, zapadnih i jugozapadnih pravaca. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 25 stepeni. Sutra nas ošekuje umereno do potpuno oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na zapadu i jugozapadu. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša od 17 do 22 stepena. GZS