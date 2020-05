Mali: I u maju penzija u celosti, isplata 8. maja

IndeksOnline pre 2 sata

BEOGRAD – Penzionerima će i u maju penzija biti isplaćena u celini, a isplata će biti 8. maja, najavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Penzija je iscela bila isplaćena i u aprilu, a prošlog meseca je penzionerima, uz to, isplaćena i jednokratna pomoć od 4.000 dinara, kao jedna od prvih antikriznih mera. “Sada u maju ćemo imati takođe isplatu penzije u celosti, ođednom. Isplata će biti 8. maja, to je petak naredne nedelje”, rekao je Mali za Radio Beograd. On je dodao da je za penzije izdvojeno ukupno oko 32 milijarde dinana, 28 milijardi dinara za korisnike iz kategorije zaposlenih, a oko 4,4