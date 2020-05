I u maju penzija u celosti, isplata od 8. maja

Radio 021 pre 3 sata | FoNet

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će u petak, 8. maja u celosti biti isplaćene penzije.

"I ovog meseca penzije se isplaćuju u celosti, a to će se dogoditi u petak", rekao je Mali za Radio Beograd, dodavši da će 7. i 8. maja biti isplaćene prve mininimalne zarade i da će se to činiti i u naredna dva meseca. On je podsetio da građani mogu od 15. maja do 5. juna da se prijave za jednokratnu pomoć od 100 evra, kao i da će taj iznos automatski biti uplaćen penzionerima i korisnicima socijalne pomoći. Autor: FoNet