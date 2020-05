Goran Stevanović: Rezultati zadovoljavajući, ako se trend nastavi uskoro će biti ukinut policijski čas

Prva pre 42 minuta

Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović kazao je na današnjoj konferenciji za medije da su brojevi što se tiče korona aktivnosti u Srbiji dobri i zadovoljavaju, i ako se ovakav trend nastavi u naredne dve nedelje, možemo se nadati ukidanju mera.

"Najznačajnije je socijalno distanciranje, da ne bismo ušli u trend ponovnog rasta zaraženih", rekao je on. Na pitanje kada će biti ukinut policijski čas, Stevanović je rekao da će to biti epidemiološka procena. "Potrebno je da još nekoliko dana imamo ovakav broj da zaraženih bude manje od 5 odsto", zaključio je on. Izvor b92.net