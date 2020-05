Nije nužno da će novi talas korone biti blaži

Danas pre 3 sata | Piše: Zoran Radovanović

O budućnosti pandemije za Danas piše eminentni epidemiolog Privodi nam se kraju prvi talas epidemije bolesti nazvane kovid 19. Po obolevanju smo ubedljivo prvi u regionu koji obuhvata 12 zemalja i teritorija.

Bolje smo prošli kada je umiranje kriterijum za poređenje. Doduše, promicali su nam neki bolesnici i sa tipičnom kliničkom slikom samo zato što im za života nije uzet bris radi laboratorijske potvrde dijagnoze. Ipak, najstariji građani su u najvećoj meri sačuvani, bar do narednog epidemijskog talasa. To pokazuje i prosečan uzrast umrlih: u Srbiji je do nedavno bio oko 65 (sada je oko 67) godina, a u Evropi je 80 godina. Šta nas očekuje do kraja ove i tokom naredne