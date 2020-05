Er Srbija naredne nedelje organizuje 5 komercijalnih letova: Evo i gde

Vesti online pre 4 sata | Tanjug

U narednoj nedelji Er Srbija organizovaće pet komercijalnih letova za gradove EU, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Tako će građani Srbije, koji žele da se vrate u zemlju, moći to da urade pre 18. maja kada se uspostavljaju redovne linije Er Srbije za određene destinacije, rekao je on. On je rekao da će Er Srbija organizovati samostalno letove, da to više ne radi Vlada Srbije i da će naplaćivati karte. U ponedeljak, 11. maja, leti avion za Pariz, u utorak za Frankfurt, sreda Beč, četvrtak Frankfurt i petak Cirih. – Svako ko hoće da se vrati u zemlju može da se javi Er Srbiji i