Kon: Jako me brinu masovni javni skupovi

Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da je zabrinut zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova u Srbiji jer su takva okupljanja "pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa".

On je za Prvu televiziju ocenio da javna okupljanja u većem broju poput jučerašnjeg ispred Skupštine Srbije, "ne mogu proći bez posledica" koje će se po njegovim rečima, videti za sedam do 10 dana. "Rizik se tu drastično povećava. Da li su skupovi politički ili nisu, virusu je sasvim svejedno. Ako ima mogućnost za prenos, on će je iskoristiti", kazao je Kon. Najavio je da će na današnjoj sednici Kriznog štaba izraziti zabrinutost zbog organizovanja takvih skupova