Vučević: U Novom Sadu se dnevno na virus korona testira oko 300 ljudi

Novi Sad u poslednja 72 sata nije imao nijedan slučaj zaraze virusom korona, a svaki dan se testira između 200 i 300 ljudi, kaže gradonačelnik Miloš Vučević.

On je naglasio da je u prethodnih sedam dana urađeno oko 1.300 testiranja i da je bilo četiri zaražena. "Nije dramatična situacija, ali ne možemo da kažemo da nemamo virus. On je sada samo u manjem obimu. Treba da nastavimo da poštujemo mere, kako ne bi bilo recidiva", naveo je Vučević za Pink. On je naglasio da se život polako vraća u normalu, da su u Novom Sadu počeli sa radom vrtići, produženi boravak u školama, javni prevoz, kafići, restorani... Dodajmo da se