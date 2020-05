Novi magazin pre 45 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od sedam do 12, najviša dnevna od 25 do 28. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko devet, najviša dnevna oko 27 stepeni.