Do sada uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Blic pre 1 sat
Do sada uhapšeno 16 učesnika protesta u Beogradu

Do sada je uhapšeno 16 učenika protesta u Beogradu tokom kojih su napadnute prostorije Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula, saznaje Tanjug u MUP-u.

Prethodno je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je "u Beogradu bilo ukupno 2.300 do 2.400 blokadera" koji su, kako je rekao, "drastično narušavali javni red i mir i svojom agresivnošću pokazali da imaju nameru da demoliraju, zapale prostorije SNS i napadnu policiju" i dodao da je uhapšeno pet osoba. Grupa demonstranata koja se sinoć okupila u Beogradu na poziv studenata u blokadi pod nazivom "Gde smo ono stali?" demolirala je prostorije
Ivica DačićTanjugMinistar unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankaMUPSNSPalilula

