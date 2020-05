Tiodorović: Virus i dalje tu; Skoro 3.000 radnika Jure će biti testirano!

Prva pre 4 sata

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da je epidemiološka situacija u Srbiji i dalje nesigurna s obzirom da je korona virus još prisutan.

"Ima manje zaraženih pa i manje rizika za zaražavanje. Ali i dalje postoji ta mogućnost. Postoje ljude koji su virusonoše, a da to i ne znaju. Stoga će nam akcenat biti na testiranju kako bi došli do tih asimptomatskih osoba", rekao je Tiodorović On je rekao da će žarišta poput Leskovca biti i da su od interesa za intenzivno praćenje, te najavio da će svih 2.850 radnika leskovačke Jure biti testirano. "Tako ćemo sprečiti moguće širenje infekcija. 67 imamo