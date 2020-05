U Kataru obavezno nošenje maski, kazna 49.000 evra ili zatvor

Radio 021 pre 1 sat | Tanjug

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopštilo je da će nošenje maski na otvorenom biti obavezno od nedelje.

Oni koji to ne budu poštovali biće kažnjeni sa maksimalno 200.000 rijala (49.000 evra), prenosi Gardijan. Prekršioci bi takođe mogli biti da budu kažnjeni sa tri godine zatvora, navodi se u saopštenju na Tviter nalogu Ministarstva. Starting from Sunday, May 17,2020 wearing facemasks is mandatory for all upon leaving house for any reason, except in the case when a person is alone while driving a vehicle. The @MOI_QatarEn is authorized to take necessary measures in