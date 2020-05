Kurti pozvao Tačija da podnese ostavku i da uđe u trku na izborima

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Premijer Kosova na dužnosti Aljbin Kurti pozvao je danas predsednika Kosova Hašima Tačija da podnese ostavku i da se uključi u trku na izborima, a istovremeno da poštuje Ustav Kosova.

On je na konferenciji za novinare rekao da Tači „treba da napusti funkciju (predsednika), jer ni sam nije zadovoljan svojim radom“. „Neka pođe u kampanju i da vidi koliko će glasova dobiti. On želi da bude više od predsednika i zato mu je potreban neko ko je manje od premijera. Kod mene to ne može da nađe jer su to pokazali rezultati izbora od 6. oktobra. U tom smislu imamo frustriranog predsednika koji se priprema za izbornu kampanju. Najbolje, najpravičnije i