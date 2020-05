Kurti: Tači da podnese ostavku i okuša se u kampanji

Blic pre 3 sata

Odlazeći kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači mora da poštuje ustav i pozvao ga da podnese ostavku i okuša se u kampanji. - Neka se uključi u kampanju i neka se uveri koliko glasova će dobiti - istakao je Kurti, prenela je prištinska "Koha ditore". Prema njegovim rečima, Tači želi da bude više od predsednika i za to mu treba neko ko je manje od premijera. - To ne može pronaći u meni, jer je to