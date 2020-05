Joanikije: Obnovićemo litije

Danas pre 30 minuta | Piše: FoNet

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije poručio je danas da ne vidi razlog da se litije ne obnove, čim to bude moguće.

On je istakao da crkva ne želi da krši pravila, ali ne može da dopusti da se na drugim mestima okupljaju hiljade ljudi i da kroz markete cirkuliše i do 10.000 ljudi dnevno, a da vernicima ne daju da uđu u hram i zapale sveće. „Nismo kreteni da to ne vidimo i ako se budu poštovale slobode drugih, naravno da ćemo se i mi izboriti za slobodu održavanja litija“, kazao je Joanikije, prenosi RTCG. On je istakao da se Srpska pravoslavna crkva zalaže za dijalog, ali nije