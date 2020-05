Od danas letovi i sa "Konstantina Velikog"

Kamatica pre 7 sati | Beta

Niški aeroddrom nije radio duže od dva meseca jer su svi komercijalni letovi bili obustavljeni zbog epidemije virusa korona.

Mađarska kompanija "Viz er" je na svom sajtu najavila da će njen avion iz Dortmunda sleteti na niški aerodrom u 11:25 časova, a pola sata kasnije krenuće nazad.Ta kompanija letove na relaciji Dortmund-Niš ima petkom i ponedeljkom, a počela je prodaju karata za letove s niškog aerodroma do Beča - od 3. juna, kao i do Malmea, Memingena i Bazela - od 5. juna. Nije poznato kada će avioni "Er Srbije" i irske niskobudžetne kompanije "Rajaner" ponovo početi da lete s