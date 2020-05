Novi autogol demokrata! Srbomrzac Bajden brutalno izvređao Afroamerikance: Ako glasate za Trampa, niste crni (video)

Pravda pre 1 sat | Glas Amerike

Džozef Bajden poručio je Afroamerikancima da "nisu crni" ako glasaju za predsednika Donalda Trampa, što je izazvalo kritike da se odnosi sa nepoštovanjem prema glasačima koji b mogli da presude o tome ko ulazi u Belu kuću.

Kandidat sa najviše šansi za predsedničku nominaciju pojavio se u radio emisiji Brikfest klub koja se dosta sluša u afroameričkoj zajednici. Voditelj Šarlamejn Da Gad pokušao je da sazna da li Bajden razmatra da mu senatorka iz Minesote Ejmi Klobučar koja je belkinja bude potpredsednica, uz napomenu da su mu "crni glasovi spasli politički život na primarnim izborima i da žele nešto od njega".