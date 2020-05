Nemačka od 15. juna otvara granice za 31 zemlju EU

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Nemačka bi od idućeg meseca trebalo da otvori granice za 31 evropsku zemlju.

Predlog dokumenta s preporukom da se dozvoli putovanje u svih 26 ostalih zemalja EU, plus Veliku Britaniju i zemlje koje nisu u slobodnoj šengenskoj zoni, kao što su to Island i Norveška, biće predstavljen kabinetu u sredu. Ako se taj predlog realizuje kad je najavljeno, 15. juna, to bi bio veliki napredak uoči turističke sezone, navodi BBC. Nemačka već planira da tog datuma otvori granice u potpunosti prema susednim državama, Austriji i Švajcarskoj. Međutim,