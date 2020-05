Odložen istorijski svemirski let Spejseksa

Slobodna Evropa pre 2 sata

Lansiranje letelice kompanije Spejseks (SpaceX) Ilona Maska (Elon Musk), koje bi označilo novo poglavlje saradnje američke svemirske agencije NASA s privatnim kompanijama u slanju astronauta u svemir, odloženo je u sredu, 27. maja, zbog lošeg vremena do vikenda kada će biti nova prilika za istorijski let, pišu svetski mediji. 16 minuta do odbrojavanja Lansiranje Spejseksove rakete s dvojicom astronauta NASA na istorijskom letu u orbitu odloženo je u sredu samo 16