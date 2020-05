"Zastarela grupa zemalja": Tramp odložio Samit G7, želi da pozove i Rusiju

Blic pre 10 sati

Američki predsednik Donald Tramp dložio je samit G7, koji je trebalo da bude održan u junu, najmanje do septembra i saopštio da želi da na taj skup pozove i Rusiju, Australiju, Indiju i Južnu Koreju. On je objasnio da je tu odluku doneo jer ne oseća da grupa sedam industrijski najrazvijenijih zemalja predstavlja ono što se dešava u svetu. -To je veoma zastarela grupa zemalja, ocenio je Tramp. G7, pored Sjedinjenih Američkih Država čine i Kanada, Francuska, Velika