„G7 je zastarela grupa zemalja“

Vesti online pre 1 sat | Sputnjik

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da namerava da odloži samit Grupe 7 do septembra, kao i da ima u planu da pozove četiri zemlje, uključujući i Rusiju.

„Predsednik je saopštio neke nove informacije vezano za G7. On je odložio sastanak do septembra i planira da pozove Rusiju, Južnu Koreju, Australiju i Indiju“, saopštili su novinari Bele kuće. Prema rečima Trampa, G7 nije dovoljno reprezentativan za ono što se dešava u svetu. „To je veoma zastarela grupa zemalja“, istakao je on. Sa druge strane, direktor Bele kuće za strateške komunikacije Alisa Fara saopštila je da će samit u proširenom sastavu omogućiti da se