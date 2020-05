Tramp odlaže samit G7 i poziva nove zemlje: To je zastarela grupa zemalja!

Pravda pre 9 sati | Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp odložio je samit G7, koji je trebalo da bude održan u junu, najmanje do septembra i saopštio da želi da na taj skup pozove i Rusiju, Australiju, Indiju i Južnu Koreju.

On je objasnio da je tu odluku doneo, jer ne oseća da Grupa sedam industrijski najrazvijenijih zemalja predstavlja ono što se dešava u svetu. - To je veoma zastarela grupa zemalja - ocenio je Tramp, prenosi CNN. US President Donald Trump says he is postponing this year's G7 summit, originally scheduled for June https://t.co/lTCxy9F30v — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 31, 2020 G7, pored Sjedinjenih Američkih Dražava čine i Kanada, Francuska, Velika Britanija,