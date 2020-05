Ivkovićeva: Ko je političar pedofil? Jurić: Ne želim još da iznosim informacije, jer dete onda može biti ubijeno

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Državna sekretarka MUP-a Biljana Popović Ivković insistirala je danas da Igor Jurić iznese dokaze i kaže ko je političar pedofil o kome je govorio, a on je odgovorio da će reći ako ga pozove tužilaštvo, ali da je bezbednost deteta u pitanju.

Ko god da ima saznanja da je bilo ko na bilo koji način zlostavljao dete mora slučaj da prijavi državnim organima, rekla je Popović Ivković u emisiji na tv Prva, ističući da "neko dete pati i trpi". Jurić je kao glavni razlog zbog koga ne želi da izađe sa informacijama naveo je da to dete posle onog što on kaže može da bude ubijeno. "Nisam ja ni sudija ni tužilac, ja radim svoj posao. Ako me tužilaštvo pozove, ja ću reći šta imam, neću detalje iznositi ovde. Samo