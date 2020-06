Vučić: Još jedno povećanje plata u zdravstvu ako krene privreda

RTS pre 7 minuta

Ako privreda krene, pre kraja godine moguće je još jedno povećanje plata za zdravstvene radnike, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u Loznici, gde je otvorio obnovljeni deo bolnice. Vučić je u Loznici prisustvovao i otvaranju fabrike američke kompanije "Adijent", jednog od lidera u proizvodnji sedišta za automobilsku industriju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da plate medicinskih radnika moraju biti veće, kao i da su posle epidemije koronavirusa svi shvatili značaj zdravstvenog sistema. On je danas, tokom posete Loznici, konstatovao da se u tom gradu rodi oko 700 dece godišnje, te izrazio očekivanje da će se demografska slika u Loznici dodatno popraviti. "Kada bismo mogli nekako do 1.000 (dece) da dođemo...", prokomentarisao je predsednik. Za to je, kaže, građanima potrebno da