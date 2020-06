Hoti: Biću glavni pregovarač u dijalogu sa Beogradom

Blic pre 51 minuta

Premijer Kosova Avdulah Hoti izjavio je večeras da će on predvoditi dijalog sa Beogradom, jer to, kako kaže, predviđa kosovski Ustav. - Ustavni sud je 2019. godine doneo odluku da premijer predstavlja, odnosno predvodi Kosovo na međunarodnoj sceni - rekao je Hoti za RTK. On je naveo da je imao kontakte sa izaslanikom EU za dijalog između Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom ubrzo nakon što je izabran za premijera. - Odmah nakon mog izbora imao sam kontakt sa