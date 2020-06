I kanada na nogama zbog flojdovog ubistva: Džastin Trudo kleknuo na protestu u Otavi, demonstranti mu zahvalili (video)

Pravda pre 4 sata | Tanjug

Kanadski premijer Džastin Trudo prisustvovao je u petak protestu protiv rasizma u Otavi tokom kojeg je kleknuo u znak solidarnosti s demonstrantima.

Posle ubistva u Mineapolisu Afroamerikanca Džordža Flojda prilikom policijskog privođenja, širom SAD izbili su protesti zbog brutalnosti policije koji su na momente bili nasilni, a sličnih protesta bilo je i u drugim državama, uključujući Kanadu. Trudo je u Otavu stigao sa obezbeđenjem noseći crnu platnenu masku na licu. Pošto ga je nekoliko demonstranata pozvalo da klekne, on je to učinio, nakon čega su mu oni zahvalili. On je klimnuo glavom a demonstranti su