Amfilohije: Litije se nastavljaju, neka to reše mojim likvidiranjem!

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije najavio je da će od 14. juna biti nastavljene litije u Crnoj Gori, zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti.

Amfilohije je rekao da to od njega traži narod i da je dužan da to poštuje, prenosi portal Cdm. On je izrazio nadu da će, kako je rekao, „Gospod prosvetiti razum onima koji upravljaju Crnom Gorom“. – Pozivam ih da ne muče moj narod i sveštenstvo, već da to reše mojim likvidiranjem. Ja ih pozivam, te drugove i gospodu, pa neka urade to ako misle da time mogu da izliječe ovaj narod od tog opakog virusa kojim smo zatrovani još od vremena one bezbožne ideologije –