Vučić: Mediji otvoreniji nego ikada u izbornoj kampanji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mediji u Srbiji "nikada ni u jednoj izbornoj kampanji" nisu bili otvoreniji nego što je to danas slučaj.

Gostujući na televiziji Pink, Vučić je rekao da je to dobro za Srbiju. "Interesantno je da su neki koji se žale kako ih nema u medijima, imali veći rejting među građanima dok se nisu pojavljivali na Javnom servisu i nekim privatnim televizijama", dodao je Vučić. Vučić je rekao da će kao predsednik Republike, ukoliko drugi budu imali većinu, njima ponuditi da formiraju vlast. "To da mi vladamo sa 100, 110 ili 115 poslanika, to ne liči na vladu, nego na trgovinu",