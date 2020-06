Da li je korona oslabila i zašto ne

Nova pre 1 sat | Autor:Nevena Dimitrijević

Koronavirus kao da ne jenjava u Srbiji jer nakon kraćeg pada, broj zaraženih u poslednje vreme je prilično visok, oko 70 novozaraženih osoba svakog dana.

Međutim, stručnjaci kažu da su to uglavnom pacijenti s blažom kliničkom slikom i da većina njih skoro da nema simptome. Epidemiolog Zoran Radovanović otkriva da li to znači da je virus konačno oslabio. “Virus sigurno nije oslabio. Niko u svetu nije došao do tog zaključka. Ovih dana pogađa uglavnom mlade, žarišta su u studentskim domovima, a kod tih osoba se i očekuje blaga klinička slika. Ipak, ima dvoje, troje studenata na Infektivnoj klinici koji imaju ozbiljnu