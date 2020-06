Aleksić: Bojkot sprečava razaranje Srbije

Danas pre 1 sat | Piše: N.K.

Predstavnici Narodne stranke u kampanji bojkota izbora u Užicu Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke, poručio je da se „bojkotom izbora sprečava potpuno razaranje Srbije i uništavanje naše budućnosti“.

On je danas, sa predstavnicima lokalnog odbora, na stranačkom štandu na užičkom trgu, razgovarao sa građanima o razlozima za bojkot predstojećih izbora i poručio da se „Srbija danas deli na one koji će izaći i one koji neće izaći na izbore 21.juna“. „Ako izađemo na izbore daćemo režimu podršku da nastavi da radi sve što su njegovi predstavnici radili do sada. Bojkot je i deligimitizacija vlasti, jer vlast neće imati legitimitet posle izbora i pobedićemo jedino ako