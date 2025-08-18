Umro političar Zlatan Lazarević: Oglasio se odbor SNSD: "Pamtićemo ga kao čoveka velikog srca"

U Beogradu je nakon kraće bolesti preminuo Zlatan Lazarević, koji je obavljao niz funkcija u Bijeljini.

Iz Gradskog odbora SNSD-a Biјeljina saopšteno јe da јe preminuo njihov uvaženi kolega koјi јe dao nemerljiv doprinos radu gradske organizaciјe. - Pamtićemo ga kao čoveka velikog srca, spremnog da uvek pruži podršku i bude oslonac drugima, a njegova odgovornost i privrženost zaјedničkim ciljevima ostaće traјno urezani u sećanju svih nas - navodi se u saopštenju. Iz Gradskog odbora SNSD-a Biјeljina izrazili su saučešće porodici i priјateljima Zlatana Lazarevića.
