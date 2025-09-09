Zapalio se voz na pruzi: Beograd-Šid Vozilo hitno zaustavljeno: Varnice zapalile okolnu travu i rastinje

Večeras oko 19 časova na pruzi Beograd – Šid, u Laćarku, izbio je požar na teretnom vozu, nakon čega je kompozicija hitno zaustavljena između naselja Varda i Savske ulice.

Na teren su odmah izašli pripadnici Vatrogasne brigade Sremska Mitrovica, koji su brzom reakcijom ugasili požar i sprečili njegovo dalje širenje. Lokomotiva i vagoni ostali su na mestu incidenta, a istraga će utvrditi uzrok. Prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da je do požara došlo usled varničenja točkova, odakle su varnice zapalile okolnu travu i rastinje. U požaru, na sreću, nije bilo povređenih, niti veće materijalne štete. Saobraćaj na ovoj