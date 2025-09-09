Zapalio se teretni voz blizu Sremske Mitrovice

Večeras oko 19 časova na pruzi Beograd – Šid u Laćarku izbio je požar na teretnom vozu, nakon čega je kompozicija hitno zaustavljena između naselja Varda i Savske ulice, pišu beogradski mediji.

Kako je naveo Blic, na teren su izašli pripadnici Vatrogasne brigade Sremska Mitrovica, koji su ugasili požar i sprečili njegovo dalje širenje. Lokomotiva i vagoni ostali su na mestu incidenta, a istraga će utvrditi uzrok požara. Saobraćaj na pomenutoj deonici pruge bio je privremeno obustavljen.