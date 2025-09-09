Stižu pljuskovi sa grmljavinom: Oglasio se RHMZ, u naredih sat vremena u ovom delu zemlje nagla promena vremena: Sutra ponovo natprosečno toplo

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u narednih sat vremena u planinskim predelima jugozapadne Srbije izolovanu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

- U narednih sat vremena na području srednjeg Banata i u planinskim predelima jugozapadne Srbije izolovana pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom - navodi RHMZ. Sutra se očekuje pretežno sunčano vreme, a u drugoj polovini sedmice promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom. - Sutra pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme - u većini mesta od 30 do 34 stepeni. Uz lokalni razvoj