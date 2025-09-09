Vremenska prognoza: Danas u Srbiji pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Beta pre 13 minuta

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a popodne na planinama.

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost.

Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.

(Beta, 09.09.2025)