Vremenska prognoza: Danas u Srbiji pretežno sunčano sa mestimičnom kišom

Beta pre 13 minuta

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i sa mestimičnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Kratkotrajna kiša sa grmljavinom moguća je ujutro na severu Vojvodine, a popodne na planinama. 

Najniža temperatura biće od 11 stepeni do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. 

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, takođe uz malu povremenu oblačnost. 

Duvaće slab, promeljiv vetar, a najniža temperatura će biti od 16 stepeni do 19, a najviša oko 31 stepen.

(Beta, 09.09.2025)

