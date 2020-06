Vučić: Nezavisnost Kosova nije i neće biti tema razgovora

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je danas tvrdnje da će ishod sastanka u Vašingtonu biti priznanje nezavisnosti Kosova i dodao da to niti je tema, niti će Srbija dozvoliti da to bude tema.

"Sramota me je da na ozbiljan način i odgovaram na to. Niti će to biti tema, niti ćemo dozvoliti da to bude tema. To samo govori o tome šta bi neki drugi učinili", rekao je Vučić novinarima na pitanje kako komentariše tvrdnje pojedinih predstavnika opozicije da će posle sastanka u Vašingtonu Srbija 28. juna, na Vidovdan, da prizna nezavisnost Kosova.

Specijalni izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel objavio je u ponedeljak na Tviteru da je dobio uverenja od vlada Kosova i Srbije da će privremeno zaustaviti kampanju povlačenja priznanja, odnosno zahteva za članstvo u međunarodnim organizacijama, kako bi se 27. juna sastali u Beloj kući.

Vučić je ponovio spremnost na razgovore ali je, međutim, rekao da ne vidi bilo kakvo suštinsko rešenje koje bi moglo da bude jednako prihvatljivo ili jednako neprihvatljivo za obe strane i dodao da ostaje da se vidi da li je albanska strana zaista pristala da obustavi lobiranje za prijem u međunarodne organizacije.

"Nama predstoji težak period. Dolazi nam Miroslav Lajčak, idem posle izbora u Moskvu, pa onda treba da se dogovorimo koja delegacija ide u Vašington. A posle toga će biti još nekih važnih skupova o kojima ne smem ni da govorim... Ja danas popodne imam pet telefonskih razgovora sa ljudima iz Evrope i sveta. Neki će biti za javnost a neki neće. Svakako da ovo nije lak period ali ćemo znati da se borimo za naše nacionalne i državne interese", rekao je on.

On je dodao da ne želi da se "junači i busa u prsa" jer je Srbija mala zemlja i ne može da sebi dozvoli luksuz da od velikih sila stvara neprijatelje.

"Trudićemo se da uspešno sačuvamo nacionalne i državne interese. Ja ne volim baš da se junačim i busam u prsa. A na kraju neka ljudi sude po delima i po rezultatima. I kada je u pitanju Kosovo i ekonomija i ostalo", rekao je on i dodao da je on još pre četiri godine nudio da se obe strane uzdrže od nastavka lobiranja kao deo poboljšanja uslova za nastavak dijaloga, ali da albanska strana to nikada nije prihvatala.

Vučić je pozvao sve koji tvrde da će Srbija priznati nezavisnost Kosova da prestanu sa, kako je rekao, lažima i izmišljotinama i da ga puste da radi ozbiljno.

"Razgovarao sam 50 puta sa Grenelom i Lajčakom. Putina sam sreo više puta nego svi ostali Srbi zajedno. I svi misle da znaju više o Kosovu nego ja i šta ti ljudi misle bolje od mene... Mala smo mi zemlja. Neće da propadnu ni Amerika ni Nemačka zbog Srbije a Srbija može da propadne ako nekoga od njih bude imala za neprijatelja", rekao je Vučić.

(Beta, 06.16.2020)